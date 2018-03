Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre marile intrebari care se pune este daca Ion Iliescu, președintele de onoare al partidului, va fi prezent la eveniment. Este greu de crezut ca acesta va veni, dar apariția sa ar putea produce mari surprize in privința alegerilor in sensul in care ar putea influența, prin discurs, desfașurarea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a catalogat drept false informatiile aparute potrivit carora ar fi vizat de o ancheta in Brazilia pentru spalare de bani, el precizand ca "este o suparare si trebuie sa reincalzeasca ciorba asta, au reincalzit-o, eu nu o mananc". "Nu (am fost chemat acolo…

- „Eu cred ca PSD este deja sub 10% si PNL are 51%, creste ca Greuceanu. Una peste alta, la doua zile apare un sondaj inainte de Congres. Ne-am prabusit, cred ca avem undeva 8-9% si PNL se duce spre 60%”, a declarat presedintele PSD Liviu Dragnea, razand zgomotos dupa ce i s-a cerut sa comenteze sondajul…

- O parte din filialele județene ale PSD au anunțat, marți, candidații pe care ii susțin in alegerile din Congresul extraordinar din 10 martie pentru o funcție de vicepreședinte național al partidului. Lista finala a candidaților va fi stabilita, vineri, intr-o ședința largita a partidului care precede…

- Aurel Popescu, președintele PSD Targu-Jiu a explicat astazi motivele pentru care s-a abținut de la votul din Biroul Permanent Județean al partidului in care s-a votat propunerea de suspendare din funcția de vicepreședinte al lui Ion Ișfan. Aurel Popescu susține ca, din punctul sau de vedere nu are ce…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca il sustine pe Nicolae Badalau in conducerea partidului, adaugand ca la Congres se ia decizia privind persoanele care vor ocupa functii, noteaza Agerpres.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, inaintea ședinței PSD, ca il sustine pe Nicolae Badalau sa aiba o funcție in conducerea partidului, și a adaugat ca la Congres se ia decizia privind persoanele care vor ocupa functii. 'Il sustin pe Nicolae Badalau sa fie in conducerea partidului, eu,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca il sustine pe Nicolae Badalau in conducerea partidului, adaugand ca la Congres se ia decizia privind persoanele care vor ocupa functii. "Il sustin pe Nicolae Badalau sa fie in conducerea partidului, eu, cu un vot pe care il am. Nu hotarasc eu cine…

- Presedintele PSD Dâmbovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat, vineri, într-o conferinta de presa, ca nu s-a decis daca va candida la o functie de conducere la nivel central în PSD.

- Numele președintele Klaus Iohannis este luat in calcul la Bruxelles pentru poziția de viitor președinte al Consiliului European, potrivit unor surse politice citate de HotNews.ro. Liderii europeni cauta un inlocuitor pentru polonezul Donald Tusk, fost premier, care ocupa aceasta funcție in prezent.…

- Conducerea ALDE Galati a decis sa discute in Delegatia Permanenta a partidului propunerea de retragere a sprijinului politic pentru consilierul local Eugen Gavan dupa ce s-a ajuns la concluzia ca activitatea acestuia in consiliul local lasa de dorit, neavand nicio initiativa legislativa, mai ales…

- Premierul Viorica Dancila sustine intr-o emisiune televizata ca Liviu Dragnea ar putea fi candidatul cu care PSD va merge in alegerile prezidentiale din 2019. "In ceea ce priveste alegerile, avem doua randuri de alegeri: europarlamentare si prezidentiale. E normal ca un partid sa se gandeasca , sa…

- Dancila, semnal de susținere pentru Dragnea: Intotdeauna presedintele partidului a candidat pentru presedintia Romaniei, a spus premierul, intr-o emisiune la Romania TV. Aceasta spune ca este nevoie de o dezbatere in interiorul partidului, privind alegerile de la sfarșitul lui 2019, dar precizeaza ca…

- Conducerea PSD convoaca un congres extraordinar Presedintele PSD, Liviu Dragnea. Foto:Arhiva. Biroul Permanent National al PSD a stabilit miercuri, 21 februarie, ca pe 10 martie va avea loc Congresul extraordinar al partidului, eveniment care se va desfasura la Sala Palatului…

- Premierul Viorica Dancila va avea, la Bruxelles, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile de politica externa.…

- Presedintele ALDE Iasi, Varujan Vosganian, a „sfatuit” conducerea DNA sa se abtina de la comentarii pana la prezentarea ministrului Justitiei a raportului de activitate a Ministerului Public. Vosganian a mai explicat ca pozitia „ezitanta” a ministrului Justitiei a aparut din cauza faptului ca „guvernul…

- Presedintele PSD Constanta, Decebal Fagadau, a spus joi ca un congres al partidului este oricand binevenit, mai ales atunci cand este nevoie de o reasezare a lucrurilor. Acesta a mai declarat ca „atatea momente de incercare intr-un an de guvernare cate au fost la PSD”, nu au mai existat in istoria niciunui…

- Președintele social-democrat refuza pentru moment o discuție legata de candidatul partidului la alegerile prezidențiale. La propunerea preșe dintelui PSD, Liviu Dragnea, Comitetul Executiv Național al partidului a decis, aseara, convocarea unui Congres extraordinar in 10 sau 17 martie, vor in care vor…

- Anuntul despre un Congres extraordinar al PSD in luna martie, facut de Liviu Dragnea miercuri, inainte de sedinta Comitetului Executiv National, pe scarile din sediul PSD, a surprins majoritatea liderilor partidului. Multi dintre cei intrebati la intrarea in sediu despre acest lucru au spus chiar ca…

- "La acest congres, si cei care au facut scrisori sa le afirme si sa le sustina", a mai afirmat liderul PSD. Dragnea a precizat ca la acest congres nu va fi desemnat si candidatul partidului la Presedintie. El a spus insa ca va fi redefinit programul de guvernare. "Vreau sa redefinim programul de guvernare,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, inaintea sedintei Comitetului Executiv, ca va propune convocarea Congresului extraordinar al partidului in luna martie, la care va cere si un vot de reconfirmare a sa ca lider al PSD. ”La acest congres, si cei care au facut scrisori sa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, inaintea sedintei Comitetului Executiv, ca va propune convocarea Congresului extraordinar al partidului in luna martie, la care va cere si un vot de reconfirmare a sa ca lider al PSD. ”La acest congres, si cei care au facut scrisori sa le afirme…

- La S.C. Uzina Metrom” S.A. Brașov, a avut loc recent, o intalnire de lucru, a directorului general Romarm, Marius Ioana (foto) cu liderii de sindicat ai filialelor care lucreaza pentru industria de aparare, eveniment la care au luat parte și reprezentanții sindicatelor de la Fabrica de Arme și Societatea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, duminica, la finalul sedintei pe care parlamentarii coalitiei au avut-o cu ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca spera ca UDMR sa sustina prin vot investirea Guvernului. Intrebat ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor la adresa programului…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, duminica, ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor care a afirmat ca programul de guvernare pare a fi scris "la Ministerul Agriculturii, intre doua beri" si a spus ca " e foarte bine sa fie critic". "E foarte bine sa fie critic.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata seara, la aniversarea a 15 ani de la infiintarea Conferintei Tineretului Maghiar, ca din discutiile avute cu presedintele executiv al Uniunii, Porcsalmi Balint, a reiesit ca noul program de guvernare "arata de parca ar fi

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a facut un apel la parlamentarii PSD, duminica, la Antena 3, sa nu mearga la votul de învestitura al cabinetului Dancila, daca vor ”sa scape” de Dragnea. În plus, șeful liberarilor susține ca programul de guvernare este ”o colecție de…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a prezentat, vineri, principalele modificari aduse programului de guvernare PSD-ALDE, in guvernul condus de Viorica Dancila. Astfel, taxa de solidaritate a fost eliminata, legea pensiilor este unul dintre obiectivele pe care le va avea ministrul Muncii și…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa întâlnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost închis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD.…

- Liderii PSD si ALDE au stabilit ca numele noilor ministri din Guvernul ce va fi condus de premierul desemnat, Viorica Dancila, sa fie anuntate la sfarsitul acestei saptamani. Asta desi toata lumea se astepta ca noua componenta sa fie anuntata astazi, dupa sedinta coalitiei de guvernare. Presedintele…

- Lia Olguta Vasilescu a povestit cum a decurs discutia dintre liderii PSD si Viorica Dancila, propunerea pentru funcția de premier. Potrivit Olgutei Vasilescu, in sedinta CExN, Viorica Dancila a spus...

- Tensiunile din interiorul PSD se propaga la toate palierele partidului. Dupa ce președintele Tineretului Social Democrat, Gabriel Petrea, a publicat o scrisoare in care solicita pastrarea premierului Tudose și organizarea unui Congres al PSD, organizația județeana Arad a TSD se dezice de propriul…

- "Dincolo de orice speculații nedorite de presa, TSD este una dintre vocile care susține in primul rand continuarea seriei reformelor și punerea in aplicare a masurilor Programului de Guvernare. Tinerii social-democrați aradeni se declara solidari cu actuala conducere a partidului și președintele…

- Presedintele TSD, Gabriel Petrea, afirma intr-un document publicat duminica pe site-ul organizatiei ca doreste o definire mult mai clara a relatiei dintre conducerea partidului si Guvernul social-democrat si ca numirile in functii publice sa fie facute pe criterii de competenta, propunand organizarea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, la Vaslui, ca nu exista tabere in partid si ca nici nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Intrebat de ziaristi daca se impune demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, sau daca ar fi oportuna o demisie a premierului, liderul…

- Agitatia de ieri din PSD si o eventuala restructurare a Guvernului l-au obligat pe presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sa-si scurteze vacanta. Revenit in tara, Tariceanu a avut o intalnire cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, unde, potrivit unor surse politice, seful ALDE a spus clar ca o restructurare…

- Social-democratul Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, continua seria declarațiilor care lovesc direct in președintele PSD, Liviu Dragnea. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, in emisiunea realizata de Radu Tudor, Oprișan i-a reproșat lui Dragnea ca a luat mai multe detalii…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat marti, referindu-se la afirmatia premierului Mihai Tudose referitor la restructurarea Guvernului, ca acesta nu l-a informat direct cu privire la o astfel de intentie, reamintind ca actuala formula guvernamentala este bazata pe un protocol PSD – ALDE.…

- La o zi de la sedinta PSD, Mihai Tudose ii da o lovitura lui Liviu Dragnea. Premierul a declarat ca „este de acord” cu cele scrise de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, anunța Antena 3. Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a transmis o scrisoare liderilor partidului in cadrul…

- Situatia lui Liviu Dragnea in PSD nu mai este nici pe departe una foarte comoda, ba din contra. Liderul social-democrat se confrunta cu un val de nemultumiri chiar din interiorul partidului asta dupa luarea ultimelor masuri. Comitetul de ieri al partidului se pare ca nu a avut deloc efectul scontat,…

- "Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi atunci si pe care eu am sustinut-o si cred ca ar fi un pas inapoi pentru ca ii da presedintelui partidului o legitimitate foarte mare. Asta nu are nicio legatura cu demiterea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca ar fi un pas inapoi daca s-ar reveni la alegerea presedintelui partidului doar de catre delegatii din congres. "Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a fost huiduit, luni, la intrarea in sediul central al partidului, unde urma sa inceapa ședința Comitetului Executiv Național al partidului . Un protestatar i-a strigat acestuia: ”Infractorule” și ”La pușcarie”. Liderul PSD i-a raspuns protestatarului: ”Mi-era dor de…

- NEWS ALERT Ofensiva maghiara in anul centenarului! Vor autonomie teritoriala - VIDEO O "Ungarie mica" in mijlocul Transilvaniei! Asta isi doresc liderii partidelor maghiare din Romania, care solicita modificarea Constitutiei pentru a permite autonomia pe criterii teritoriale. Si asta tocmai in anul…

- PSD are nevoie de un Congres extraordinar, care sa urmareasca statutul partidului din viziunea membrului de partid, si nu a liderului unic, a declarat, la RFI, primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, membru PSD. El a apreciat ca in PSD exista oameni competenti si cu vizibilitate, care ar putea…

- PSD are nevoie de un Congres extraordinar, care sa urmareasca statutul partidului din viziunea membrului de partid, nu a liderului unic, a declarat, la RFI, primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica.

- Conducerea PSD se reuneste luni, in sedinta Comitetului Executiv National Conducerea PSD se reuneste luni, în sedinta Comitetului Executiv National, pentru a-l desemna pe noul ministru al apelor, dupa demisia Doinei Pana, în urma cu câteva zile. În centrul discutiilor…

- Apar primele nume de prezidențiabili PSD. Liderul PSD Gorj, Florin Carciumaru spune ca Gabriela Firea are șansele cele mai mari sa il bata pe Iohannis, la urmatorul scutin electoral, și nu exclude nici o posibila candidatura a lui Calin Popescu Tariceanu din partea alianței PSD-ALDE. Liderul ALDE Gorj,…

- Liderii partidelor coalitiei guvernamentale din Israel au convenit duminica sa supuna in Knesset (parlamentul tarii) un proiect de lege care ar face posibila pedeapsa capitala pentru 'teroristi', a anuntat formatiunea nationalista Israel Beiteinu, condusa de ministrul apararii, Avigdor Lieberman, potrivit…

- Nici nu au inceput dezbaterile in Comisia de Buget pe proiectul bugetului de stat pentru anul 2018 ca avem parte și de primul scandal. Ședința este comuna intre Camera Deputaților și Senat, iar conducerea ședinței era asigurata de Viorel Ștefan, președintele Comisiei de Buget din Camera Deputaților…