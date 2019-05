PSD: Industria românească de IT crește puternic în guvernarea PSD! "In 2019, dimensiunea industriei romanești de IT&C va depași 5.1 mld E, DUBLU fața de 2013, iar exporturile de software și servicii IT sunt așteptate sa atinga 4 mld E, cu 1 mld E in plus fața de 2017. Aceste performanțe remarcabile sunt completate de numarul de specialiști din acest domeniu, care va depași pragul de 100.000 anul acesta. Dezvoltam industriile performante! Pentru ca Romania merita mai mult!", transmite PSD. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta vreme extrema in urmatoartele 12 ore in Romania. Vor fi averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si caderi de grindina, pana miercuri la ora...

- "Haideti sa gasim o formula in care cele doua sa fie complementare, intr-o competitie corecta din care sa castige in primul rand cetateanul. De la UBER asteptam garantii ca au soferi atestati si ca viata noastra este in siguranta in mainile lor. De la taximetria clasica asteptam sa aiba acelasi fel…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut vineri, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, in care a anunțat promulgarea bugetului pe 2019. Președintele a criticat, din nou, PSD, spunand ca și-ar fi dorit sa promulge un buget bun pentru Romania și pentru romani, dar nu a fost sa fie. Iata transcrierea…

- Omul de afaceri sucevean Stefan Mandachi a initiat un protest simbolic, programat pentru ziua de astazi, 15 martie, la ora 15:00, indemnandu-i pe afaceristi, dar si simpli cetateni din toata tara sa intrerupa activitatea timp de 15 minute. Si la Valcea o serie de firme si o parte a presei locale a anuntat…

- O companie romaneasca producatoare de componente auto a incheiat o alianta cu un grup american din domeniu, in urma careia se va forma, in Romania, cea mai mare firma de productie pe acest segment.

- Fostul europarlamentar, Victor Negrescu, saluta succesul politicilor Partidului Social Democrat de susținere a sectorului IT.“Industria IT&C romaneasca a devenit foarte competitiva. Creșterea exporturilor a condus la o valoare record de 4,5 miliarde de euro in 2018. Creșterea cu 15% fața…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat vineri ca bugetul este unul nerealist, supraevaluat si intarziat si ca sesizeaza la CCR Legea bugetului de stat pe 2019. „Un lucru este clar. Guvernarea PSD a esuat. In spitale probleme peste probleme, educatia este subfinantata, economia este bulversata mai ales…

- Iarna loveste Romania! Ninsori, ger si vant puternic. Aceasta este prognoza meteorologilor petnru urmatoarele doua zile. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o alerta de ninsori si vreme rece, ce vizeaza majoritatea regiunilor.