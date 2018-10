PSD, în război. Firea, răspuns pentru Andronescu: Îi transmit că... Ecaterina Andronescu a vorbit despre persoane care au ajuns in funcții importante, deși nu s-au remarcat cu nimic din punct de vedere politic. Deși nu a dat nume, Gabriela Firea s-a simțit vizata de atac. „Doamna a spus ca sunt colegi din PSD care au venit din presa in partid, au luat funcții și nu au știu ce sa faca cu ele. Ii transmist acestei doamne respectabile pe care in continuare o apreciez, s-a bucurat de aprecierea mea și cand eram in presa, se bucura in continuare, dar ii transmit ca orice funcție se caștiga. Am muncit, am luptat, am fost aleasa de colegii mei. Daca nu aveam… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

