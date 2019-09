PSD, în aşteptarea deciziei CCR. Valeriu Steriu: Nici gând să ne agăţăm de putere "Nici gand sa ne agatam de putere. Conform Constitutiei, suntem in totalitate in respectul ei, avem in clipa de fata absolut toate punctele din Constitutie analizate de oameni care se pricep foarte bine la acest lucru. Daca se doreste de catre Opozitie sa schimbe Guvernul, o poate face prin motiune de cenzura. (...) In primul rand, asteptam peste doua zile sa vedem cu privire la numirea ministrilor interimari, ce parere are Curtea Constitutionala. Este aceea care are in final ultimul cuvant in aceasta disputa. Noi suntem convinsi ca ne va da dreptate si ca imediat domnul presedinte Iohannis… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

