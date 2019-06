PSD îl va susține pe actualul Guvernator BNR pentru un nou mandat "Nu a fost nimic tensionat" în ședința PSD de vineri, propunerea partidului fiind aceea de a-l sustine pe Mugur Isarescu pentru un nou mandat de guvernator, a declarat vineri ministrul Economiei, Nicolae Badalau. Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, confirmase miercuri ca și ALDE sustine candidatura lui Mugur Isarescu pentru un nou mandat de guvernator al BNR.



"Domnul Isarescu beneficiaza de sprijinul ALDE. Din partea ALDE nu au existat opozitii, ci un singur coleg care este consecvent cu pozitia lui (deputatul Daniel Zamfir-n.red). Nu-i împartasesc… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

