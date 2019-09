Stiri pe aceeasi tema

- Grupul parlamentar al PSD a stabilit sa il susțina pe fostul ministru de Externe Teodor Meleșcanu pentru funcția de președinte al Senatului a anunțat Viorica Dancila, la finalul intrunirii senatorilor social-democrați, transmite Mediafax.Intrebata daca Teodor Meleșcanu a fost intrebat cu privire…

- Tariceanu a demisionat de la șefia Senatului in Biroul Permanent. Liderul ALDE a anunțat ca va citi textul demisiei și in plen. Demisia lui Tariceanu vine dupa ce partidul pe care il conduce s-a retras de la guvernare. Intre timp, opozitia ar putea sa o sustina pe Alina Gorghiu pentru functia de presedinte…

- ​Calin Popescu Tariceanu și-a depus, luni, în Biroul Permanent, demisia din funcția de președinte al Senatului, decizia urmând a fi anunțata și în plen. Postul de șef al Camerei superioare este vizat de senatoarea PNL Alina Gorghiu, președintele partidului, Ludovic Orban, declarând…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, și-a anunțat luni demisia de la conducerea Senatului, informeaza Antena3.Liderul ALDE a anunțat ca va citi textul demisiei și in plen. Demisia lui Tariceanu vine dupa ce ALDE s-a retras de la guvernare.

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca unii social-democrat își fac niște socoteli greșite fiindca mizeaza pe faptul ca ar fi atât de importanta șefia Senatului pentru el și ALDE, încât partidul pe care îl conduce nu va ieși de la guvernare. Acesta a spus ca „guvernarea…

- UPDATE Viorica Dancila a declarat luni seara ca Tariceanu i-a confirmat ca el va candida pentru funcția suprema in stat, in timp ce Ponta nu a oferit un raspuns. ”Am discutat despre guvernare, despre modul in care vedem un parcurs comun in urmatoarea perioada. Trebuie sa spun ca din partea…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a declarat, joi, la Mehedinti, ca sansele ruperii coalitiei PSD-ALDE sunt "zero", ea marturisind ca a avut o discutie cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, dupa decizia partidului de a avea candidat propriu la prezidentiale. Intrebata daca este pregatita sa isi asume…

- Adrian Vasilescu, consilier de strategie al Bancii Nationale a Romaniei, spune ca este firesc ca PSD-ALDE sa il sprijine pe Mugur Isarescu pentru un nou mandat la sefia BNR. "Vestea nu este surprinzatoare, o consider fireasca. Este vorba de contestarea guvernatorului din partea unor parlamentari.…