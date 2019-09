Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi am procedat la audierea domnului senator Bodog in cadrul cererii de efectuare a urmaririi penale solicitate de Parchetul General. A fost o audiere in care domnul Bodog si-a prezentat punctul de vedere. A raspuns la intrebarile mai multor senatori. A clarificat din punctul de vedere…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a criticat decizia Comisiei juridice din Senat privind respingerea ridicarii imunitatii senatorului social-democrat Florian Bodog. "PSD recidiveaza! Parlamentul nu este instanta de judecata! Cand un om politic aflat intr-o functie este chemat in justitie, el…

- Discutii contradictorii in Senat Foto Agerpres În urma desfiintarii grupului ALDE, Biroul Permanent al Senatului ramâne cu aceeasi componenta, nefiind necesara o reîmpartire a functiilor. Dupa anuntul facut în plen de liderul grupului senatorial PSD, Radu Preda,…

- Desi a luat in calcul amanarea demisiei din functia de presedinte al Senatului, se pare ca Tariceanu va face acest pas luni, situatie care deschide batalia in PSD pentru desemnarea unui succesor.Potrivit unor surse din PSD, in acest moment sunt nu mai putin de sapte social-democrati care doresc…

- Senatorul Robert Cazanciuc a anunțat ca senatorul Florian Bodog va fi invitat la Comisia juridica din Senat pentru a fi audiat in legatura cu cererea DNA de ridicare a imunitatii fostului ministru al Sanatatii, transmite Agerpres. Comisia juridica a Senatului s-a intrunit luni in sedinta pentru a intocmi…

- Cei care ocupa demnitati publice au obligatia sa depuna, la inceputul oricarui mandat, o noua declaratie pe proprie raspundere ca nu au avut niciun fel de legatura cu fosta Securitate, insa orice persoana poate verifica, la cerere, acest lucru, prevede un amendament admis, marti, in Comisia juridica…

- Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari a inaugurat, marti, expozitia permanenta cu titlul 'Senatul Romaniei, institutie marcanta pentru istoria statului modern roman', cu o tematica dedicata documentelor juridice relevante pentru activitatea Camerei superioare a Parlamentului.…

- Presedintele comisiei, Robert Cazanciuc, a prezentat cateva sesizari ale unor membri ai PMP, care contesta aceasta validare. 'Asa cum ne-a comunicat PMP, in urma demisiei fostului senator Traian Basescu, urmatorul pe lista ar fi Lucian Iliescu. Avem primite la comisie cateva sesizari din partea unor…