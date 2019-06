Social democrații iși aleg sambata, in congres extraordinar, o noua conducere dupa ce liderul lor Liviu Dragnea a fost condamnat și incarcerat in urma cu o luna. In ciuda dorinței lui Dragnea, premierul Viorica Dancila a preluat conducerea partidului și urmeaza sa fie validata in funcția de președinte cu drepturi depline. La congres vor fi aleși și președintele executiv și secretarul general și se așteapta ca Dancila sa-și impuna favoriți pe cele doua funcții. Alegerea conducerii are loc in contextul in care PSD a pierdut dramatic alegerile europarlamentare și se confrunta cu grave probleme de…