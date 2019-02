PSD il acuza pe Iohannis ca minte. “Motivul real” pentru care Iohannis nu a aprobat bugetul

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un mesaj postat pe Facebook, PSD afirma ca ”motivul real pentru care Iohannis nu a aprobat bugetul este ca PSD a taiat bani de la serviciile secrete și i-a alocat pentru educația și sanatate”. Iata mesajul integral postat de PSD: ”IOHANNIS MINTE! Tot ce a spus despre bugetul propus de PSD+ALDE…

- PSD sustine ca presedintele Klaus Iohannis minte in tot ceea ce a afirmat despre bugetul de stat pe 2019, pe care a refuzat sa-l promulge, anuntand ca sesizeaza Curtea Constitutionala, in opinia social-democratilor, motivul real al nemultumirii sefului statului fiind acela ca ca PSD „a taiat bani de…

- Lia Olguta Vasilescu a anuntat ca ii face plangere penala presedintelui Klaus Iohannis, pentru abuz in serviciu, dupa refuzul de a o numi in functia de ministru al Dezvoltarii Regionale. Seful statului are, potrivit Constitutiei, imunitate, astfel ca, pentru fapte penale de drept comun, raspunde dupa…

- Bugetul va fi aprobat in februarie, insa nu se pune problema sa nu se plateasca pensiile si salariile, in cazul in care aprobarea acestuia va intarzia, a declarat ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai. "Eu cred ca vom avea buget imediat în februarie.(...) Până la urmă…

- "Presedintele Romaniei va trimite pentru reexaminare Parlamentului Legea pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale 1/2011. Motivul reexaminarii il reprezinta masurile introduse la articolul 1, punctul 4, prin care se realizeaza reducerea 'din pix' a numarului de ore din ciclul primar,…