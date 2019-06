PSD îi răspunde lui Iohannis: Ridicole și anti-democratice PSD transmite, printr-un comunicat de presa, ca obiecțiile ridicate de președintele Klaus Iohannis, privind OUG pentru alegerea președinților de CJ prin uninominal, au la baza o abordare populista. PSD subliniaza ca OUG criticata de președinte ia puterea de la partide și o da cetațenilor, dar și ca declarația președintelui intra in contradicție cu referendumul, cand zicea ca cetațenii sunt cei care trebuie sa aiba ultimul cuvant. In curs de actualizare.... Iata comunicatul de presa al PSD: Iata comunicatul de presa al PSD: PSD considera ca obiecțiile președintelui Iohannis fața de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

- PSD considera ca obiecțiile președintelui Iohannis fața de ordonanța de urgența privind alegerea președinților de consilii județene prin vot uninominal, direct, au la baza „o abordare populista, contrara principiilor democratice”, potrivit unui comunicat de presa:Practic, ordonanța de urgența…

