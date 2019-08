Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Iasi, Maricel Popa, sustine ca primarul Mihai Chirica blocheaza proiectul soselei de centura a Iasiului, acuzand municipalitatea ca apara interesele dezvoltatorilor imobiliari care construiesc blocuri pe traseul acestei artere.

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, a declarat in cadrul unei conferinte de presa sustinuta joi ca primarul Mihai Chirica blocheaza proiectul variantei de centura pentru traficul greu din...

- Ministrul transporturilor, Razvan Cuc, a anunțat, la Suceava, ca luna viitoare va fi scoasa la licitație construcția șoselei de centura a municipiului Falticeni. Razvan Cuc a declarat ca investiție are asigurata finanțarea necesara. Trebuie spus ca proiectul șoselei de centura a municipiului Falticeni…

- In ultimii ani, conducerea Primariei Municipiului Iasi a facut nenumarate demersuri, atat prin solicitari oficiale, cat si prin scrisori deschise si alte apeluri publice catre CNAIR SA, Ministerul Transporturilor si Guvernul Romaniei, dar si Parlament pentru alocarea fondurilor necesare si lansarea…

- Descoperire terifianta in Galați. Parți din cadavrul unei femei au fost descoperite, in noaptea de miercuri spre joi, de-a lungul șoselei de centura a orașului. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Galati.

- "In legatura cu atacurile mincinoase lansate in spatiul public potrivit carora primarul Mihai Chirica ar fi achizitionat un imobil in valoare de 250.000 de euro cu bani proveniti din surse neverificabile, Biroul de Presa al Primariei Municipiului Iasi este abilitat sa transmita urmatoarea declaratie…

- Mihai Chirica a declarat presei ca proiectul "Traseul Memoriei" este implementat cu finantare de la Guvernul Romaniei. Proiectul se doreste a fi dedicat Iasiului din perioada 1916-1918, cand a fost capitala Romaniei, motiv pentru care a fost construit si un site intitulat "Iasi, capitala de razboi".…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca a fost lansat site-ul "Iasi, capitala de razboi" ce contine si o sectiune dedicata eroilor care si-au pierdut viata in timpul Primului Razboi Mondial. Mihai Chirica a declarat presei…