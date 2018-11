Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Juridice a Camerei Deputatilor, social-democratul Nicusor Halici, a declarat miercuri, pentru MEDIAFAX, ca in PSD este analizata posibilitate unui demers de contestare a raportului MCV la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE).

- Social-democrații confirma informatia: vor sa conteste raportul MCV. Contestația va fi facuta la Curtea Europeana de Justiție. Speram sa se faca dreptate, spune deputatul PSD Nicușor Halici. „Dreptate speram sa obtinem, dreptate pentru romani! Din pacate, ce se intampla azi in Romania…

- Ideea a fost deja lansata, marti, la scurt timp dupa publicarea raportului MCV, social-democratul Ioan-Mircea Pascu, vicepresedinte al Parlamentului European, lansand o intrebare retorica pe Facebook in acest sens: „Sunt curios ce ar spune Curtea Europeana de Justiție in legatura cu incalcarea dreptului…

- Social-democrații confirma informatia publicata in premiera de STIRIPESURSE.RO: vor sa conteste raportul MCV. Contestația va fi facuta la Curtea Europeana de Justiție. Speram sa se faca dreptate, spune deputatul PSD Nicușor Halici.„Dreptate speram sa obtinem, dreptate pentru romani! Din pacate,…

- Liviu Dragnea nota 9 – Excluderile din PSD erau necesare. Dragnea se afla intr-o situație destul de delicata, putea sa piarda controlul partidului daca se mai lasa mult incalecat. A venit de la sine masura luata in extremis privind excluderea a doi importanți lideri, Adrian Țuțuianu și Marian Neacșu.…

- "Accesul cetațenilor romani rezidenți in Romania la servicii de baza bancare in alte state ale Uniunii Europene este restricționat și cetațenii romani rezidenți in Romania nu pot sa iși deschida nici macar un cont de basic in alt stat UE fara a fi rezidenți in statul respectiv", susține senatorul PNL,…

- Comisia Europeana a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene privind situația Poloniei, fiind contestat statutul Curții Constituționale de la Varșovia, potrivit Digi24.Este vorba de schimbarea statutului Curții in sensul unei pensionari masive cauzate de mișcorarea varstei de pensionare…