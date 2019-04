PSD i-a retras sprijinul politic lui Tudorel Toader (surse)

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se reuneste miercuri, pe agenda discutiilor urmand sa se afle calendarul mitingurilor electorale din tara si situatia unor ministri, intre care Rovana Plumb si Natalia Intotero, care se afla pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare din…

- Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se reuneste miercuri, pe agenda discutiilor urmand sa se afle calendarul mitingurilor electorale din tara si situatia unor ministri, intre care Rovana Plumb si Natalia Intotero, care se afla pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare din…

- Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se reuneste miercuri, pe agenda discutiilor urmand sa se afle calendarul mitingurilor electorale din tara si situatia unor ministri, intre care Rovana Plumb si Natalia Intotero, care se afla pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare din…

- Intrebat in legatura cu faptul ca liderii PSD discuta miercuri, in sedinta Comitetului Executiv National, remanierea lui din functie, Tudorel Toader a precizat: "Nu vreau sa va raspund de mii de ori la intrebare, pare asa un exercitiu sa vedeti daca tin minte ce am raspuns anterior. (...) Maine voi…

- Liderii PSD il așteapta pe Liviu Dragnea, in acesta saptamana, sa le prezinte o varianta finala privind remanierea guvernamentala, in partid fiind vehiculate mai multe scenarii.Remanierea pornește cu Rovana Plumb (fonduri UE) și Natalia Intotero (diaspora), cele doua fiind pe lista PSD la…

- In PSD a inceput sa circule o varianta de lucru daca se ajunge la concluzia ca trebuie schimbat ministrul Justiției. Momentan, Tudorel Toader a spus ca nu demisioneaza și pleaca doar daca-l demite premierul, iar liderul PSD Liviu Dragnea a spus ca el nu-i va cere demisia ministrului, dar e posibil…

- In intalnirea saptamanala a liderilor social democrați, care a avut loc la Palatul Parlamentului, s-a discutat in principal despre buget, despre o evaluare a miniștrilor cabinetului, raportata la indeplinirea sarcinilor din programul de guvernare, și despre o foaie de parcurs

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca la sedinta BPN de luni a social-democratilor se va discuta situatia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, doar daca este cazul. Intrebat inainte de inceperea sedintei Biroului Permanent National al PSD daca se va discuta despre…