- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis, marti la Palatul Cotroceni, negociatorului-sef al Uniunii Europene (UE), Michel Barnier, ca este importanta pastrarea unitatii celor 27 de state membre ale Uniunii in cadrul negocierilor privind Brexit, anunta Presedintia.

- ''Cu presedintele (nr-Dragnea), ne intalnim, nu foarte des, dar ne intalnim in chip necesar, pentru ca el este presedinte la o alianta care sustine un guvern politic din care eu fac parte, chiar daca nu sunt membru al niciunui partid (...) Nu considerati nefireasca intrevederea dintre un ministru…

- In timp ce Romania e repliata, intern, de aproape doi ani, fiind total ignorata si absenta din jocul european si international, Uniunea Europeana este in curs de a se schimba in mod fundamental. Discursul recent al presedintelui Comisiei despre starea Uniunii ar trebui sa le dea fiori pe sira spinarii…

- Viorica Dancila ar demisiona, iar motivul invocat ar fi sanatatea precara. Inlocuitorul ei este deja pregatit dupa un scenariu bine pus la punct, iar totul ar fi fost gandit pentru ca nici macar Opoziția sau președintele Klaus Iohannis sa nu accepte numirea, susțin jurnaliștii Capital, citand surse…

- Intrebat daca el considera ca actuala coalitie de guvernare poate duce la capat acest mandat, Victor Ponta a raspuns ca acest lucru este posibil, insa ar fi un dezastru pentru Romania. Mai mult, Ponta a declarat ca, "fara intentie", Ludovic Orban este aliatul social-democratilor. "Poate (actuala coalitie…

- Presedintele Klaus Iohannis îl va primi, marti, la Palatul Cotroceni, pe premierul Slovaciei, Peter Pellegrini, cu prilejul vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza în România.

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca are informații conform carora de la Bruxelles a venit ultimatum pentru Romania, iar daca PSD nu o schimba pe Viorica Dancila, atunci țara noastra risca sa piarda președinția rotativa a Uniunii Europene. Citește și: ALERTA - Gabriela Firea, scrisoare…