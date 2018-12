Stiri pe aceeasi tema

- Lia Olguța Vasilescu a anunțat, miercuri seara, la Romania TV, ca PSD iși asigura majoritatea, alaturi de ALDE, in Camera Deputaților, dupa ce 4 deputați au demisionat din partid și s-au inscris in PRO Romania, formațiunea lui Victor Ponta.”Sunt parlamentari din alte partide care au semnat,…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, la finalul ședinței cu scandal din Camera Deputaților, ca ceea ce s-a intamplat astazi demonstreaza ca majoritatea PSD-ALDE care a sufocat Romania timp de doi ani nu mai exista.

- Liderul deputatilor PSD Daniel Suciu a declarat ca PSD-ALDE inca are majoritate parlamentara, amintind ca exista si un protocol de colaborare cu UDMR. Afirmatia vine in contextul demisiilor mai multor parlamentari social-democrati care ulterior s-au inscris in Pro Romania, potrivit Mediafax. „Majoritatea…

- Majoritatea PSD-ALDE a pierdut majoritatea in Camera Deputatilor dupa ce patru deputati ai PSD au trecut, luni, la partidul lui Victor Ponta, Pro Romania. PSD are in ceast moment 144 deputati, la care se adauga cei 19 ai ALDE. In total, cele doua partide 163 de deputati, insa majoritatea majoritatea…

- Comitetul Executiv National al PSD a aprobat luni noua formula a cabinetului Dancila, dupa ce unii ministri au fost remaniati. Ilan Laufer revine in echipa guvernamentala ca ministru al Dezvoltarii. Gabriel Les a fost nominalizat pentru functia de ministru al Apararii, in locul…