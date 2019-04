"Este absolut inacceptabil ca tocmai Iohannis sa atace PSD ca nu construiește spitale, in condițiile in care PNL, partidul care il susține in campania prezidențiala, a inchis zeci de spitale din Romania, redeschise apoi in guvernarea PSD.

Este intolerabila insinuarea președintelui Iohannis ca PSD nu face nimic pentru personalul medical, deși toata lumea știe ca PSD a acordat cele mai mari creșteri salariale in acest sector, oprind practic exodul medicilor și asistenților din țara. Ipocrizia prezidențiala e cu atat mai mare in condițiile in care romanii iși amintesc bine ca PNL a taiat…