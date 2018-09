Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, marti, ca analizeaza posibilitatea sesizarii Curtii Constitutionale cu un conflict institutional de natura constitutionala pe tema protocoalelor de colaborare incheiate intre Parchetul General si SRI.

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, marti, ca analizeaza posibilitatea sesizarii Curtii Constitutionale cu un conflict institutional de natura constitutionala pe tema protocoalelor de colaborare incheiate intre Parchetul General si Serviciul Roman

- Cei care au mașini inmatriculate funcționale sunt obligați sa incheie o asigurare de raspundere civila (polița RCA) chiar daca nu mai vor sa le conduca și le țin parcate in curte sau in garaj, au decis recent judecatorii Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Asta inseamna ca numai mașinile radiate…

- Numarul plangerilor depuse in dosarul violentelor din 10 august din Piata Victoriei a ajuns la 705, a anuntat vineri Parchetul General. De asemenea, institutia precizeaza ca a fost dispusa realizarea unei expertize fizico-chimice asupra substantelor cu efect iritant-lacrimogen existente in munitia…

- „În cursul zilei de astazi, 16 august, procurorii militari au ridicat, în temeiul ordonantei, de la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, documentele privind substantele chimice detinute si folosite cu ocazia interventiei, precum si mostre de munitie neletala si substante…

- „Din punct de vedere al constructiei am credinta ca antreprenorul va termina lucrarile la sfarsitul acestui an. Din pacate exista un litigiu in justitie privind achizitia aparaturii privind siguranta, desi a fost un singur ofertant la aceasta procedura, un mare concern de sorginte europeana a facut…

- Fostul procuror-șef DNA Ploiești, Lucian Onea, a fost plasat sub control judiciar de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, anunțul fiind facut de acesta la ieșirea din Parchetul General. Onea e acuzat ca l-a obligat pe Vlad Cosma sa falsifice o sesizare pe alt nume."S-a…

- Ceremonia de predare-primire a mandatului noului procuror-sef interimar al DNA, Anca Jurma, are loc, joi, la sediul DNA. UPDATE 11.56: Procurorul general Augustin Lazar, care sustine o conferinta de presa la sediul DNA, a spus ca in Romania “lupta anticoruptie va continua cu fermitate”. “In Romania,…