PSD, după Liviu Dragnea: Pocăiri şi porcăiri Liderii social-democrati s-au reunit aseara in Comitetul Executiv, la sediul din Baneasa, intr-o sedinta tensionata, care s-a lungit mai mult de sase ore. Scopul nedeclarat al intalnirii a fost inlocuirea oamenilor oamenilor fideli lui Dragnea din conducerea partidului si strategia PSD pentru urmatoarea perioada. De asemenea, pesedistii au discutat despre solutiile pentru mentinerea majoritatii parlamentare dar si propunerile de ministri pentru portofoliile ramase v (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD s-au reunit marti-seara in Comitetul Executiv pentru a lua mai multe decizii cu greutate: propunerea a trei noi ministri pentru portofoliile ramase vacante – Justitie, Diaspora si Fonduri Europene; mazilirea unor lideri apropiati de Liviu Dragnea; stabilirea datei Congresului PSD. Titus…

- Liderii PSD s-au reunit marti-seara in Comitetul Executiv pentru a lua mai multe decizii cu greutate: propunerea a trei noi ministri pentru portofoliile ramase vacante – Justitie, Diaspora si Fonduri Europene; mazilirea unor lideri apropiati de Liviu Dragnea; stabilirea datei Congresului PSD. Titus…

- Liderii PSD s-au reunit in aceasta seara in Comitetul Executiv pentru a lua mai multe decizii cu greutate: propunerea a trei noi ministri pentru portofoliile ramase vacante – Justitie, Diaspora si Fonduri Europene; mazilirea unor lideri apropiati de Liviu Dragnea; stabilirea datei Congresului PSD. Potrivit…

- Liderii PSD s-au reunit in aceasta seara in Comitetul Executiv pentru a lua mai multe decizii cu greutate: propunerea a trei noi ministri pentru portofoliile ramase vacante – Justitie, Diaspora si Fonduri Europene; mazilirea unor lideri apropiati de Liviu Dragnea; stabilirea datei Congresului PSD. Potrivit…

- Liderii PSD s-au reunit de la ora 11, la o ședința a Biroului Permanent Național, o intalnire care va convoca Comitetul Executiv pentru ora 18. Vor fi discuții atat la ora 11, cand vor veni liderii partidului,...

- PSD a anunțat, luni dupa-amiaza, ca astazi, de la ora 11:00, PSD se reunește in ședința Biroului Permanent Național, la Camera Deputaților, sala Grupului PSD din Palatul Parlamentului. De la ora 18:00, urmeaza o a doua ședința a PSD, CExN. Pe baza regulamentului, Viorica Dancila ar…

- Dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, PSD este in degringolada. Niciun lider social democrat nu vrea sa-și asume deocamdata conducerea partidului, fara o negociere in prealabil cu liderii din teritoriu. Statutar, președintele executiv al PSD este și cel care preia interimatul partidului in cazul vacantarii…

- Liderii PSD care țin legatura cu organizațiile județene se afla, la ora transmiterii acestei știri, in sediul din Baneasa al partidului, acolo unde este așteptat sa ajunga spre seara și liderul formațiunii, Liviu Dragnea.Lia Olguța Vasilescu (purtatorul de cuvant), Codrin Ștefanescu (secretarul…