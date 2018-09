Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Biroului Permanent Judetean al PSD Mures, reuniti in sedinta alaturi de primarii PSD din judet, au decis, joi, sustinerea presedintelui Liviu Dragnea la conducerea PSD, a anuntat liderul...

- Comitetul Executiv Judetean al PSD Timis, format din membrii Biroului Permanent Judetean, parlamentari, primari, presedinti de organizatii locale, s-a intrunit astazi pentru a discuta pe marginea scrisorii asumate de mai multi lideri ai Partidului Social Democrat prin care se solicita demisia presedintelui…

- PSD Mureș anunța ca in urma ședinței biroului permanent județean, la care s-au alaturat și primarii social-democrați din județ, s-a stabilit susținerea lui Liviu Dragnea la conducerea partidului."Membrii Biroului Permanent Județean al PSD Mureș s-au reunit in ședința alaturi de primarii PSD…

- 'Am discutat, asa cum este normal, cu colegii mei, pentru ca votul din Comitetul Executiv trebuie sa reprezinte organizatia, nu pe mine personal. Decizia de a sustine initiativa colegilor care au semnat acea scrisoare a fost luata cu un vot masiv 'pentru', asa ca mandatul cu care merg la Bucuresti…

- PSD Neamț susține actuala conducere a PSD, pe președintele Liviu Dragnea și Guvernul PSD - ALDE.„PSD Neamț, convocat in ședința a Biroului Permanent Județean, a hotarat in unanimitate sa susțina in continuare actuala conducerea a partidului, pe președintele Liviu Dragnea și Guvernul PSD-ALDE.…

- Social-democratii ieseni fac scut in fata presedintelui partidului, Liviu Dragnea. Intruniti ieri intr-o sedinta a Biroului Permanent Judetean (BPJ), liderii filialei au aprobat, in unanimitate, sustinerea actualei conduceri PSD, alaturi de continuarea programului de guvernare. „Dincolo de optiunile…

- Avand in vedere programul de guvernare asumat de Partidul Social Democrat in fața cetațenilor romani, la alegerile generale din 2016;Ținand cont de masurile din acest program, care urmeaza sa fie luate sau care sunt deja in curs de implementare și care pot aduce beneficii majore in ceea ce…