Asseco SEE, partener la a șasea ediție a Microsoft Business Summit

Asseco SEE, unul din cei mai mari integratori de soluții IT din România, se alătură ca Partener al Microsoft Business Summit 2018, pentru al șaselea an consecutiv. Evenimentul se va desfășura pe 6 noiembrie, la Teatrul Național &"I.L. Caragiale“ din București.… [citeste mai departe]