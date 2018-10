PSD, document intern. Marian Neacşu: Să fie analizat de toate organizaţiile "Am citit cu atenție declarația comuna a colegilor noștri și am constatat ca sunt enunțate o serie de principii sanatoase privind acțiunea politica a PSD, care din pacate au fost abandonate in ultima perioada. Sunt intru totul favorabil ideii de revenire la modul colegial și democratic de luare a deciziilor in partid și, mai ales, celei de asigurare a continuitații și mai ales a coerenței guvernarii", afirma Marian Neacsu. "In calitate de secretar general, propun ca in perioada imediat urmatoare acest document sa fie analizat de toate organizațiile partidului și dezbatut in cadrul Comitetelor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

