Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul onorific al premierului și președinte al PSD SUA, Ilan Laufer, fost ministru pentru IMM-uri a anunțat inființarea unei organizații social-democrate in Chicago:”Continuam in forta turul in Statele Unite ale Americii si ajungem aproape de romanii din SUA. Astazi am pus bazele…

- Ilan Laufer a anuntat ca s-au pus bazele unei noi organizatii PSD, in Statele Unite ale Americii. "Astazi am pus bazele noii organizatii PSD Portland, Oregon, o noua structura extrem de importanta, situata pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii. Am avut parte de o primire fantastica…

- Ilan Laufer a anuntat ca s-au facut primele demersuri pentru infiintarea unei noi organizatii PSD - Statele Unite ale Americii, PSD California. "Astazi am pus bazele noii organizatii PSD California, una dintre cele mai importante structuri din cadrul constructiei proiectului din Statele Unite…

- Ilan Laufer, consilier onorific al premierului Viorica Dancila a devenit de curand președinte a organizației PSD din Statele Unite ale Americii. Intr-un mesaj pe facebook el susține ca este onorat de noua poziție și anunța construcția unei organizații puternice:Citeste si Primele declarații…

- Ilan Laufer este președintele PSD al Organizației din Statele Unite ale Americii. ”Sunt onorat de increderea acordata de colegii mei care m-au ales in funcția de președinte al Organizației PSD - Statele Unite ale Americii. Am inceput sa lucrez la constructia unor organizatii puternice in…

- In cadrul ședinței de Guvern de azi executivul va lua in discuție acordarea cetațeniei romane pentru un cetațean rus și pentru un american. "Se acorda cetatenia romana domnului Rasulov Timur, cetatean rus, fiul lui Ramiz si Liubov, nascut la data de 17.03.1989 in localitatea Novocheboksarsk,…

- Vortexul polar este o masa de aer rece care, de obicei, se invarte in jurul Polului Nord, dar care a coborat de aceasta data spre SUA, scrie a1.ro. Astfel, acum autoritațile din Statele Unite ale Americii sunt in alerta maxima, mai ales ca racirea vremii se va accentua in urmatoarele ore. Citeste…