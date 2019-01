PSD, derapaj grav cu simboluri naziste Șeful consilierilor judeteni PSD din Vrancea a postat pe Facebook un trucaj cu presedintele Iohannis in haine naziste. Constantin Guguianu, fost ofiter de contrainformatii militare si de 15 ani consilier judetean in Consiliul Judetean Vrancea, a distribuit imaginea șocanta cu simbouri naziste, iar PSD nu s-a delimitat oficial, informeaza Realitatea TV. "Este de o gravitate fara precedent. Faptul ca PSD nu s-a delimitat de acest gest, deși au trecut 22 de ore, arata ca iși asuma asta. Aici nu a fost atacat Iohannis, ci șeful CSAT și președintele Romaniei", a declarat realizatorul Jocuri de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

