"Bineinteles ca vom avea o pozitie comuna (cu cei de la ALDE, in cazul in care PSD merge la consultari - n.r.). Evident ca maine (miercuri - n.r.) vom avea o sedinta a conducerii partidului si vom vedea exact despre ce este vorba si care va fi conduita noastra vizavi de acest exercitiu de imagine al presedintelui, e o parere personala, sunt convins ca asa si este si asa se va si dovedi maine, asa ca, pana nu vom lua o decizie in cadrul Biroului Permanent si in cadrul discutiilor dintre colegii din varful partidului, nu pot da mai multe detalii", a spus Suciu, marti, la Palatul Parlamentului.