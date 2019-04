Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta este programata la ora 12.00, la Parlament. Liderii PSD urmeaza sa decida asupra remanierii Rovanei Plumb si a Nataliei Intotero, care candideaza la alegerile parlamentare. Insa principala miza a sedintei este legata de soarta lui Tudorel Toader in fruntea Ministerului Justitiei, criticat in…

- Dupa contrele cu Florin Iordache, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a mers direct în biroul lui Liviu Dragnea. Vizita la șeful PSD vine în contextul în care mâine Comitetul Executiv al partidului urmeaza sa ia o decizie în privința remanierii. Tudorel Toader…

- Tudorel Toader a participat la lucrarile comisiei pentru legile justiției, care a adoptat, marți, raport favorabil pe proiectului de modificarea a Codului penal, in urma deciziei CCR, iar apoi a intrat in ședința cu Liviu Dragnea, in biroul acestuia, de la Camera Deputaților.Senatul ar putea…

- Președintele Comisiei Juridice din Senat, Robert Cazanciuc, a explicat ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, a indeplinit prea puține puncte din programul de guvernare al PSD și sugereaza ca din acest motiv trebuie sa plece.Citește și: Liviu Dragnea catre judecatorii ICCJ: 'Consider ca acesta…

- PSD amana luarea unei decizii in ceea ce il privește pe Tudorel Toader. In ședința social-democraților ar fi trebuit sa stabileasca daca il mai susțin pe ministrul Justiției. Deocamdata, nu s-a discutat nimic despre Tudorel Toader. Social-democrații i-au oferit doua soluții: fie va fi remaniat, fie…

- Liviu Dragnea, șeful PSD, se va intalni luni la Palatul Parlamentului cu ceilalți lideri ai partidului pentru a discuta situația ministrului Justiției, Tudorel Toader. Liderii PSD se reunesc luni, la Palatul Parlamentului, in ședința a Biroului Permanent Național. Una dintre temele abordate va fi situația…

- Coaliția de guvernare decide luni soarta ministrului Justiției, Tudorel Toader. Liviu Dragnea nu ascunde ca in PSD exista nemulțumiri fața de ministrul susținut de ALDE și ii da acestuia un termen de doua saptamani sa inchida subiectul ordonanțelor din domeniul Justiției.

- Grupul PSD din Camera Deputaților a fost convocat, miercuri, de la ora 11.30 la o ședința, inainte de votul la moțiunea simpla impotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader.Inaintea ședinței, surse din PSD susțin ca exista doua variante luate in calcul: fie deputații PSD vor sta in sala,…