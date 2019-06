Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte PSD, a declarat marti ca o va "sustine moral" pe Viorica Dancila, care a declarat ca are in intentie sa candideze la sefia partidului la Congresul din 29 iunie, afirmand ca nu va participa la eveniment, fiind in spital. Intrebata…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte PSD, a declarat marti ca o va "sustine moral" pe Viorica Dancila, care a declarat ca are in intentie sa candideze la sefia partidului la Congresul din 29 iunie, transmite Agerpres. Gabriela Firea nu va participa la lucrari avand atunci programata…

- Organizatia de femei a PSD o va sustine pe premierul Viorica Dancila pentru presedintia partidului, in cazul in care aceasta va candida, a anuntat, luni, presedintele organizatiei, Rovana Plumb. "Daca...

- 'Parerea mea este ca ar trebui in aceasta vara (organizat congresul PSD - n.r.). (...) Undeva in iulie - august', a spus el, inainte de CExN al PSD. Intrebat daca ar sustine-o pe Viorica Dancila pentru aceasta functie, el a replicat: 'Categoric, da', explicand ca este de preferat ca presedintele…

- Comunicat de presa La final de campanie electorala pentru alegerile europarlamentare vreau sa le mulțumesc tuturor Post-ul Agenda electorala: Coordonatorul campaniei electorale a PSD Dambovița, mesaj la final de campanie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Comunicat de presa Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin AJOFM Dambovița informeaza absolventii promotiei 2019 ca, in Post-ul In atentia absolventilor promotiei 2019 – Termenul pana la care se pot inregistra in evidențele AJOFM pentru a beneficia de servicii gratuite apare prima…

- Comunicat de presa referitor la emiterea Ordinului privind constatarea incetarii de drept a calitații de consilier județean pentru domnul COMANESCU Post-ul Prefectura i-a incetat mandatul lui Daniel Comanescu. Președinția CJD se vacanteaza apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Comunicat de presa In calitatea de membru al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Slovaca, deputatul USR de Dambovița, domnul Post-ul Agenda parlamentara: Dumitru Lupescu (USR) – Saluta alegerea Zuzanei Caputova in funcția de președinte al Slovaciei apare prima data in Gazeta Dambovitei .