Stiri pe aceeasi tema

- In document, reprezentantii PSD Dambovita isi exprima sustinerea pentru Tutuianu si sustin ca el este ''presedintele legitim'' al organizatiei. De asemenea, acestia spun ca nu vor recunoaste o alta conducere, interimara, la sefia PSD Dambovita. ''Noi, intruniti azi, 06 noiembrie 2018, am…

- Marian Neacșu și Adrian Țuțuianu, excluși din PSD in urma ședinței CEx Adrian Țuțuianu și Marian Neacșu au fost excluși, luni, din PSD, intr-o ședința CEx, adica a conducerii partidului. A fost o ședinta cu miza mare pentru Liviu Dragnea. Liderii partidului s-au intalnit pentru a discuta situatia disidentilor…

- Ajuns la ședința CEx a PSD, inainte de care are o intalnire cu 10 lideri de organizații ai PSD, Liviu Dragnea a declarat, conform Romania TV, ca "Astazi am mai multa treaba cu valiza". Liderii PSD se reunesc, luni, la pranz, la Palatul Parlamentului, in sedinta Comitetului Executiv National…

- Conform unui comunicat al PMB, cei doi edili vor semna un Memorandum de cooperare intre cele doua orase in domeniile: dezvoltare durabila, infrastructura, educatie, cultura si turism. "Un oras cu aproape 4 milioane de locuitori, asa cum este Madridul, care a reusit in doar cativa ani sa rezolve,…

- Potrivit ANSVSA, pesta porcina africana evolueaza in 266 de localitati din 15 judete, cu un numar de 1.042 de focare (dintre care 15 in exploatatii comerciale). De asemenea, au fost inregistrate 136 de cazuri la mistreti. In total, au fost eliminati 354.604 de porci afectati de boala. Pana…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a redeschis circulatia feroviara pe ruta Targoviste - Pietrosita, odata cu finalizarea lucrarilor de consolidare a terasamentului si de stabilizare a apararii de mal executate intre statiile Fieni si Pietrosita. Lucrarile de proiectare si executie necesare redeschiderii…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 30.435 locuri de munca, în data de 30 august 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de județele Arad, Iași, Dolj…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 27.491 locuri de munca, în data de 21 august 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de județele Prahova, Arad,…