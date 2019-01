PSD: Dacă nu există cauze naturale, atunci creşterea euro nu poate fi decât artificială Daca nu exista cauze naturale, atunci cresterea euro nu poate fi decat artificiala, se arata intr-un mesaj transmis de PSD pe pagina de Facebook a partidului. In postare se arata ca, daca investitiile straine au crescut si au adus mai multi euro in tara, iar in jurul Romaniei euro scade, atunci cresterea euro este artificiala. "Daca nu exista cauze naturale, atunci cresterea euro nu poate fi decat artificiala. Daca investitiile straine au crescut si au adus mai multi euro in tara, daca s-au absorbit mai multe fonduri europene care au adus mai multi euro in Romania, daca au plecat mai putini romani… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

