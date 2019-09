Stiri pe aceeasi tema

- Rovana Plumb a primit un vot negativ, joi, in Comisia juridica a Parlamentului European pentru funcția de comisar european.Klaus Iohannis spune ca decizia de la Bruxelles este ”o noua dovada a incompetenței premierului Viorica Dancila” și ii cere sa ca consulte Parlamentul și președintele…

- ​Propunerea Ungariei pentru comisar european, László Trócsányi, a fost respins de comisia juridica a Parlamentului European, care a decis, ca și în cazul Rovanei Plumb, ca se afla în conflict de interese, potrivit index.hu.László Trócsányi…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, solicitare catre premierul Viorica Dancila, dupa respingerea Rovanei Plumb, pentru functia de comisar european. Liberalii ii cer sefei Executivului sa nu mai faca nicio propunere, fara consultarea sefului statului si a Parlamentului. "Propunerea Guvernului condus de…

- ​​Liberalii îi cer premierului Dancila sa se consulte cu președintele Klaus Iohannis și sa aiba acordul acestuia înainte de a face o noua nominalizare de comisar european, dupa respingerea Rovanei Plumb. „Solicit premierului Dancila sa nu mai faca nicio alta nominalizare de…

- Candidatura Rovanei Plumb pentru postul de comisar european pentru Transporturi a fost respinsa joi de Comisia Juridica a Parlamentului European, a anuntat eurodeputatul PNL Siegfried Muresan pe contul sau de Facebook. ‘Candidatura Rovanei Plumb a fost respinsa acum cu larga majoritate de Comisia Juridica…

- 15 europarlamentari au votat impotriva Rovanei Plumb iar 6 europarlamentari au votat pentru ca aceasta sa ocupe funcția de comisar european. „Candidatura Rovanei Plumb a fost respinsa acum cu larga majoritate de Comisia Juridica a Parlamentului European. In favoarea Rovanei Plumb au votat…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a scris, joi, pe Facebook, ca este ultima zi in care conduce interimar Ministerul Afacerilor Interne. MAI va ramane fara conducere, in conditiile in care presedintele Klaus Iohannis refuza sa numeasca noi ministri, iar premierul Dancila nu merge in Parlament pentru…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a scris, joi, pe Facebook, ca este ultima zi in care conduce interimar Ministerul Afacerilor Interne. MAI va ramane fara conducere, in conditiile in care presedintele Klaus Iohannis refuza sa numeasca noi ministri, iar premierul Dancila nu merge in Parlament pentru…