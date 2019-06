Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Marii Britanii apreciaza ca, prin prezenta masiva la vot si printr-o decizie cheie a justitiei, Romania a demonstrat ca institutiile sale functioneaza, iar spiritul civic este mai puternic ca niciodata, potrivit unui mesaj transmis pe contul de Facebook al

- Victor Ponta, fost președinte al PSD și actualul lider al partidului Pro Romania, l-a criticat pe Liviu Dragnea ca a dus partidul și țara in prapastie. „Nu ma bucur de necazul nimanui și nu comentez sentințe penale / ma bucur ca decizia vine dupa votul de ieri care a aratat ce cred romanii despre Liviu…

- Presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, a postat un mesaj pe Facebook cu privire la masurile fiscale adoptate de guvernul PSD-ALDE, subliniind faptul ca acestea au dus la reduceri substantiale de taxe si contributii sociale. "Ma bucur sa pot sa va comunic faptul ca Partidul Social Democrat a realizat…

- Legislația europeana nu permite statelor membre restricții la exporturile de gaze. De altfel, România s-a aflat într-un proces de infringement din cauza blocarii acestor exporturi, dar și sub investigația Comisiei Europene tot din același motiv. În acest context, o declarație a fostului…

- ”Romania are nevoie de increderea noastra, a tuturor - increderea fiecarui roman autentic, a fiecarui roman patriot. Pentru ca Romania a inceput sa arate ce poate! Țara noastra are nevoie ca fiecare dintre noi sa dea semnalul schimbarii pe 26 mai - pentru mai mult respect in Europa!”, se arata intr-o…

- Dacian Ciolos a fost intampinat, la Rosiorii de Vede, in judetul Teleorman, de un grup de protestatari. Liderul PLUS a pus o fotografie cu acestia pe Facebook si a mentionat ca l-au intrebat cum i se par drumurile din judet."Am strans semnaturi la Roșiorii de Vede, in Teleorman, și am intalnit…

- Liderul PNL Ludovic Orban lanseaza un atac dur la adresa coalitii PSD-ALDE. El afirma, despre infiintarea Fondului Suveran de Investitii si Dezvoltare ca este o „megaescrocherie” a actualei guevrnari, prin care se urmareste punerea sub control politic a celor mai profitable companii ale statului. "Guvernele…

- Dacian Cioloș considera ca decizia BEC referitoare la Alianța 2020 USR PLUS este una abuziva. Președintele Plus spune ca a fost ales in funcția din cadrul partidului respectand toate regulile democratice, la fel ca Dan Barna, la USR. "E o interpreare a BEC vizavi de o chestiune care este in instanța,…