- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, sambata, ca PSD a inceput negocierile individuale pentru a atrage cat mai multi parlamentari din ALDE, afirmand ca ”totul e ca la targ, curg oferte, propuneri, reduceri, cu TVA sau fara”.

- Presedintele PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat, vineri, ca ”pentru ciuma rosie, infrastructura tarii nu reprezinta interes decat in functie de spaga pe care o pot incasa”, dupa ce Darius Valcova afirmat ca e mai avantajos ca unele proiecte sa fie facute in parteneriat-public privat in Romania.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, crede ca sunt sanse foarte putine, acum, pentru a trece o motiune de cenzura si ca un astfel de demers ar fi trebuit facut de Opozitie dupa evenimentele din 10 august, scrie Agerpres. "Cred ca motiunea de cenzura trebuia depusa imediat dupa evenimentele din 10…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, crede ca sunt sanse foarte putine, acum, pentru a trece o motiune de cenzura si ca un astfel de demers ar fi trebuit facut de Opozitie dupa evenimentele din 10 august. "Cred ca motiunea de cenzura trebuia depusa imediat dupa evenimentele din 10 august, pentru ca cel mai…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, marti, ca va merge la referendum nu pentru ca il indeamna sau il convinge cineva, ci pentru ca asa ii dicteaza constiinta. El a facut un apel pentru ca romanii sa mearga la vot, afirmand ca ”boicotul este solutia celor slabi ce fug de confruntare”.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a cerut ca initiativa privind reducerea numarului de parlamentari la 300, adoptata tacit de Senat, sa fie votata si in Camera Deputatilor, apreciind ca actuala putere are "ocazia de a demonstra ca nu doar mimeaza preocuparea fata de respectarea vointei poporului".

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, i-a indemnat pe romanii din diaspora sa dea in judecata Ministerul de Interne pentru ”manipularea si minciuna duse la paroxism” in privinta acuzatiilor de tentativa de lovitura de stat la protestul din 10 august.

- Presedintele USR, Dan Barna, a cerut public, sambata dimineata, demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, sefului Jandarmeriei, Sebastian Cocos si prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, dupa interventia fortelor de ordine la protestul Diasporei, unde mai multi oameni au fost raniti.