Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții organizației PSD Sibiu au transmis, sambata pe Facebook, ca nici macar in preajma Sfintelor Sarbatori președintele PNL Ludovic Orban nu poate da dovada de puțina decența și o jignește din nou pe prim-ministrul Viorica Dancila, „in cel mai marsav mod posibil”.„Nici macar in preajma…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Înca o dovada ca Opoziția din România nu vorbește aceeași limba și ca orice acțiune întreprinsa în comun, precum moțiunea de cenzura, este sortita Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat la RFI ca

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, la un post TV, ca nu ințelege ce interese politice are Dacian Cioloș, ”care nici macar nu și-a inregistrat partidul”, afirmand ca fostului premier ii e mai ușor ”sa-și dea cu parerea” cand ”sta la televizor și mananca popcorn”.”El nu…

- Daniel Sauca Cu cateva zile inainte de 1 Decembrie 2018, la o suta de ani de la Marea Adunare Naționala de la Alba Iulia, președintele țarii afirma raspicat: „Guvernul Dragnea – Dancila”, „un accident al democrației romanești”, trebuie sa plece. Liderul principalului partid de guvernamant, așa, de Centenar,…

- PSD Timiș a reacționat, in aceasta seara, prin intermediul unui comunicat de presa, dupa ce primarul Nicolae Robu a avut o reacție nervoasa atunci cand a aflat ca deputatul Matei Suciu ar fi declarat ca municipalitatea ar avea datorii de 200 de milioane de euro catre firme care au prestat lucrari. Astfel,…

- ”Nu cred ca se rupe coaliția. Sunt prea multe la mijloc și viitorul ar fi incert. Știu ca exista o propunere din partea opoziției pentru dl Calin Popescu Tariceanu, pentru funcția de premier. In același timp, dincolo de disensiunile dintre PSD și ALDE, mai știu ca dl Tariceanu nu poate face o alianța…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, declara ca ”guvernantii nu fura doar resursele publice, ci si idei”, referindu-se la proiectul prin care muncitorii straini care vin in Romania ar incasa salariul minim in loc de salariului mediu pe economie.Citește și: Adina Florea, propusa pentru șefia DNA,…