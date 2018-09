Stiri pe aceeasi tema

- PSD fierbe in asteptarea sedintei in care se decide viitorul lui Liviu Dragnea in partid. Tabara care ii cere demisia si sustinatorii presedintelui au negociat intens azi, fiecare in incercarea de a-si asigura sprijinul cat mai multor filiale ce au reprezentanti in Comitetul Executiv. In acest moment,…

- In PNL este pace doar pe moment. Odata cu intervenția președintelui Klaus Iohannis, in acest partid s-a instalat apatia. Ușurați ca fostul lider de partid a pus in cui intențiile lui Ludovic Orban de debarcare a unor lideri de filiale, cei vizați de acest pericol s-au intors la vechile obiceiuri.…

- Codrin Stefanescu a anuntat data la care Liviu Dragnea va convoca CEX pentru a transa problemele atat din Guvern cat si din partid, conform RomaniaTV.net. Cat mai repede o sa facem CEX ul, probabil ca saptamana asta si evaluarea ministrilor si a programului de Guvernare propus de doamna Viorica Dancila,…

- Președintele PSD Brașov, Marius Dunca, ia atitudine fața de informațiile aparute ieri pe surse potrivit carora 28 de președinți de organizații PSD i-au cerut liderului Liviu Dragnea demisia, printr-o scrisoare.„Avem un președinte ales de Congres, nu de Comitetul Executiv, nu de altcineva.…

- Comitetul Executiv al PSD se anunța unul cu scantei, pentru ca mai mulți oameni grei ai partidului pregatesc o alianța de conjunctura pentru a se opune taberei lui Liviu Dragnea. Surse politice au precizat pentru STIRIPESURSE.RO ca a avut loc o ședința in cadru restrans, la care au participat mai…

- Liderii PSD se vor reuni, la Neptun, in acest final de saptamana, intr-o ședința a Comitetului Executiv, care se anunța una extrem de tensionata, in ciuda dorinței lui Liviu Dragnea de a pastra liniștea și a vorbi doar pe temele care il avantajeaza. Citește și: Gabriela Firea a EXPLODAT și…

- Samoila Pirau, membru PNL Sector 6, a depus plangere la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, pe numele presedintelui PNL, Ludovic Orban, pe motiv ca acesta i-a adus atingere onoarei si demnitatii prin atitudinea sa, cerand daune morale de 200.000 de lei.

- Ministrul Energiei, Anton Anton, considera ca studentii trebuie sa se implice in politica si, pentru ca, in general, au o gandire liberala, ei ar trebui sa mearga alaturi de ALDE. Ministrul Energiei si vicepresedintele ALDE, Andrei Gerea, participa, in acest sfarsit de saptamana, la Tabara politica…