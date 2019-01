PSD continuă atacurile la Banca Naţională „In 2016, Guvernatorul BNR Mugur Isarescu spunea ca «BNR apara moneda nationala, asigura stabilitatea preturilor (...) si pe cei peste 3-4 milioane de romani care au credite la banci». Astazi, BNR dispune de rezerve de peste 36,8 miliarde, adica mai mult decat dublu banilor cash care se misca in Romania. Are deci suficiente resurse sa apere moneda nationala. Alaturi de milioanele de romani care au de platit rate la banci, solicitam BNR sa isi faca datoria!”, arata PSD, intr-o noua postare pe Facebook. Aceasta este a doua zi la rand cand PSD ataca BNR pe motivul deprecierii leului. Joi, PSD spunea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

