Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Județeana a PSD Constanța a decis, la ședința Biroului Permanent Județean, sa il susțina in continuare pe Liviu Dragnea in funcția de președinte ales al partidului și sa faca un apel la unitate in jurul acestuia, scrie Mediafax.Lucian Lungoci, secretarul executiv al BPJ al PSD…

- Sedinta are loc inaintea Comitetului Executiv National de vineri, convocat in urma aparitiei unei scrisori prin care i se solicita demisia presedintelui partidului, informeaza Mediafax. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, discuta in biroul sau de la Camera Deputatilor, la ora transmiterii acestei stiri,…

- Liviu Dragnea poarta discuții in biroul sau din Parlament, cu mai mulți lideri PSD, printre care Adrian Gadea și Laurențiu Nistor. Ședința are loc inaintea Comitetului Executiv Național de vineri, convocat in urma apariției unei scrisori prin care i se solicita demisia președintelui partidului, scrie…

- Liviu Dragnea poarta discuții in biroul sau din Parlament, cu mai mulți lideri PSD, printre care Adrian Gadea și Laurențiu Nistor. Ședința are loc inaintea Comitetului Executiv Național de vineri, convocat in urma apariției unei scrisori prin care i se solicita demisia președintelui partidului, scrie…

- Dragnea, despre excluderea Gabrielei Firea din PSD: ”Sper sa nu ajungem aici, dar nu depinde de mine!”, a spus liderul PSD, duminica seara, la Antena 3, el aratand ca in interiorul partidului sunt nemulțumiri cu privire la atacurile venite din partea primarului Capitalei, din ultima vreme. Intrebat…

- Deși se afla in grațiile liderului PSD, Liviu Dragnea, șeful social-democraților clujeni a lipsit, astazi, de la ședința Comitetului Executiv Național (CEx), desfașurate la Neptun. Potrivit informațiior Actual de Cluj, Horia Nasra a spus „pas” ședinței CEx, convocate de Dragnea, in timp ce parlamentarii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a avut vineri discutii informale prelungite cu „cei mai importanti” lideri ai partidului, carora le-a cerut „sa nu faca jocul lui Iohannis” la sedinta CExN al partidului care se va desfasura sambata, la Neptun, au declarat pentru MEDIAFAX surse din...

- Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui, a declarat in exclusivitate pentru realitatea.net, ca in opinia sa, in ședința de astazi, partidul va da o decizie de susținere pentru Liviu Dragnea, astfel incat acesta sa ramana la conducerea PSD, chiar daca are o condamnare in prima instanța la inchisoare…