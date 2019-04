Tragedie in noaptea de Florii. Accident in zona Bisericii Calatorului. Doi morti. Un tanar este grav ranit

Un grav accident a avut loc, in aceasta noapte, pe DN1, la kilometrul 82, in judetul Prahova, in jurul orei 02.00.Teribilul eveniment rutier s a produs in noaptea de Florii, in zona Bisericii… [citeste mai departe]