- PSD Cluj a depus, joi, o plangere la Poliție reclamand faptul ca persoane necunoscute au dat foc scarilor care duc spre sediul filialei județene din Cluj-Napoca și la anexele sediului, fiind vorba despre ”anarhism curat”, potrivit liderului organizației citat de Mediafax.Președintele PSD Cluj,…

- Un șofer de 24 de ani, din Cluj-Napoca, a fost lasat in libertate de catre procurorii clujeni, dupa ce s-a urcat beat turta la volanul unui autoturism, a gonit nebunește prin oraș și a provocat un accident rutier. Șoferul a fost plasat sub control judiciar, fara sa fie dus in fața unui judecator, și…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Cluj cerceteaza o femeie de 28 de ani și un barbat de 41 de ani, pentru furt calificat și tentativa de furt calificat din bancomate pe raza localitaților Cluj-Napoca, Huedin și Gilau. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Cluj, in colaborare…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Cluj, în colaborare cu polițiștii de Investigații Criminale de la Secția 11 Poliție din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au reușit documentarea activitații infracționale a doua persoane cercetate sub aspectul comiterii…

- Un accident de circulație, provocat de un conducator auto din Dej, soldat cu doua persoane ranite, s-a produs marți dimineața, puțin dupa ora 11:00, pe strada Corneliu Coposu din Cluj-Napoca. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, un tanar in varsta de 29 de ani, din Dej, in timp…

- La data de 3 noiembrie, in jurul orei 23:30, Poliția a fost sesizata cu privire la faptul ca, in curtea unui restaurant de pe strada Campina, din Cluj-Napoca, are loc un scandal intre mai multe persoane. Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție au intervenit pentru aplanarea conflictului. Intrucat la…

- Peste 100 de persoane protesteaza, joi seara, la Cluj-Napoca fața de decizia lui Tudorel Toader de a-l revoca din funcție pe procurorul șef al Parchetului General, Augustin Lazar, și i-au cantat acestuia „La mulți ani” de ziua sa de naștere, informeaza Mediafax.Participanții la protest s-au…