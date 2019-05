PSD, câștigător la europarlamentare într-un singur județ din Banat și Transilvania Zona de vest a fost dominata la aceste alegeri europarlamentare de PNL și USR-PLUS, in timp ce PSD a obținut cele mai multe voturi intr-un singur județ din Banat sau Transilvania. Astfel, dupa numararea a 98% din voturi la nivel național social-democrații au cel mai bun scor in Hunedoara, cu 29.61%, urmați indeaproape de PNL, […] Articolul PSD, caștigator la europarlamentare intr-un singur județ din Banat și Transilvania a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

