Stiri pe aceeasi tema

- „Nu va scapa Viorica Dancila. Ea va fi candidatul. Eu cred ca va candida. Cred ca maine PSD, in CEx, o va susține pe doamna Dancila, pentru ca e liderul partidului", a spus Victor Ponta, luni seara, in emisiunea lui Ionuț Cristache de la TVR 1, „Romania9". „Ce va face domnul Tariceanu nu știu.…

- "Eu nu as exclude in continuare candidatura domnului Tariceanu la prezidentiale. Asa a fost si in 2014, atunci au candidat si dl Ponta, si dl Tariceanu si nu au fost probleme. In primul tur, dl Ponta a obtinut 40 la suta, si dl Tariceanu 7 la suta. Eu ma gandesc la o intrare la guvernare a Pro Romania…

- Președintele PSD iși dorește o coaliție de susținere a candidatului la prezidențiale. Discuțiile de astazi cu Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu vin cu doar o zi inainte ca PSD sa-și stabileasca candidatul la alegerile prezidențiale. Mai mult, ALDE vrea candidat propriu, PSD…

- ”Cu siguranta voi avea o discutie, atat cu domnul Tariceanu,cat si cu domnul Victor Ponta, cred ca dialogul este foarte important. Imi doresc o coalitie a celor trei partide pentru a sustine candidatul pentru prezidentiale, imi doresc alaturi de noi sa vina si sindicate, chiar si partide care nu…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, intr-o conferinta de presa la Mehedinti, ca nu ea, ci partidul a hotarat sa mearga pe varianta unui candidat propriu la alegerile prezidentiale si ca urmeaza sa se intalneasca cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si sa discute despre acest subiect.…

- "Daca candidatul PSD nu ajunge in turul II la alegeri (prezidentiale - n.r.), cu siguranta se impune o demisie a mea din conducerea PSD", a afirmat Dancila la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD. Social-democratii vor avea candidat propriu la alegerile prezidentiale din luna…

- Președintele executiv al PSD Eugen Teodorovici a declarat, luni, ca partidul ar trebui sa aiba un candidat propriu la prezidențiale, dupa ce liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a spus ca ”cea mai buna soluție” este un candidat comun PSD, ALDE și Pro România, varianta care nu a fost…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a declarat, marti, inaintea sedintei Comitetului Executiv al partidului, ca nu a discutat pana acum cu Victor Ponta si nici cu vreun lider al Pro Romania. Totodata, Viorica Dancila a precizat ca PSD este deschis dialogului. ''Nu…