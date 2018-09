PSD, candidat prezidențiale. ”Nu este posibil așa ceva” ”Trebuie sa fie un bun roman, pentru ca am constatat ca președintele nu este un bun roman, este un președinte care nu reușește, nu vrea sa fie acel factor de mediere, e un președinte care dezbina. Sa te exprimi impotriva unei autoritați a statului, ma refer la Jandarmerie, sa incurajezi mișcarile violente, pentru ca practic asta a facut dupa 10 august, a incurajat violența in strada. Nu este posibil așa ceva. Aici adaugam multe alte lucruri la parcursul prezidențial al actualului președinte. De aceea spun ca principala calitate a unui președinte e sa fie aceea de a fi un bun roman. Lucrurile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Din punctul meu de vedere, prezența lui Calin Popescu Tariceanu in fruntea statului ar insemna inceputul normalizarii vieții politice din Romania. Mie mi s-ar parea un lucru extraordinar, tocmai pentru ca-l știu, știu ca este un liberal convins, ințelege foarte bine și nu s-a sfiit sa spuna care…

- Principalul candidat in alegerile prezidentiale din Brazilia, Jair Bolsonaro, a fost ranit in urma unui atac cu cutit, in timpul unei manifestatii electorale desfasurate in orasul Juiz de Fora, a relatat joi presa locala, citata de site-ul agentiei Dpa.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni ca este „mult prea devreme” pentru desemnarea unui candidat comun la alegerile prezidentiale din partea PSD-ALDE, decizia urmand sa fie anuntata in primul trimestru al lui 2019. Precizarea presedintelui Senatului vine la scurt timp dupa…

- Deputatul PSD Liviu Plesoainu si-a anuntat intentia de a candida la alegerile prezidentiale din 2019, in ciuda faptului ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, a anuntat ca PSD-ALDE va avea un candidat comun. „Cu toata dragostea, sunt din cu totul ALT film! Si voi candida in 2019 pentru toti cei…

- Catalin Harnagea, membru ALDE, a declarat la Antena 3 ca partidul iși dorește un candidat propriu la alegerile prezidențiale. „Partidul iși dorește un candidat propriu, pe actualul președinte al Senatului...

- Marian Vanghelie a fost invitatul DCNews de miercuri. In cadrul interviului, el a afirmat ca are informații de la un angajat al statului roman despre o intalnire a lui Dacian Cioloș de la Paris.

- "Imi doresc si eu un presedinte care sa ma reprezinte in afara tarii cu demnitate, adevarat, sa ma mandresc cand iese pe scenele internationale in discutii, sa vad ca este si ferm, si glumeste si zambeste si are relatii de prietenie cu ceilalti demnitari ai lumii. In tara sa fie unul care asigura…