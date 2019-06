"Am spus mai devreme ca vrem sa ne recastigam electoratul pe care l-am pierdut. Candidatul nostru cred ca are o sansa in plus. Sansa ca suntem la guvernare si ca putem in continuare sa ne punem in practica masurile din programul de guvernare, faptul ca are in spate un partid bine organizat, un partid puternic chiar daca am pierdut aceste alegeri. Am pierdut o batalie, nu razboiul. Candidatul pe care il va avea PSD va sti sa adune in jurul lui toate organizatiile din teritoriu, va avea sprijinul conducerii partidului si al primului-ministru", a declarat Viorica Dancila.