"Astazi se joaca soarta partidului si in functie de nominalizarea pentru candidatura la prezidențiale vom stii daca vom avea de suferit sau nu, in viitorul apropiat. Astazi, e pe cale ca un vis urat sa devina realitate. Adica, un coșmar pentru toti PSD-iștii: finala Klaus - Barna, in care noi sa explicam electoratului care este rau cel mai mic. Este cosmarul nostru... Suntem convinsi ca multi oameni din tara vor vota impotriva lui Klaus Iohannis dintr-un motiv foarte simplu: Iohannis, de ani de zile, ne injura partidul. Ne-a facut ciuma rosie, penali, ne-au bagat liderul la puscarie. Cred…