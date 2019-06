PSD, calea spre necunoscut

Stiri pe aceeasi tema

- „Daca doamna Dancila nu ar fi fost primul ministru al Guvernului Romaniei, va spun ca in acest moment eu as fi sustinut-o cat se poate de clar ca presedinte al Partidului Social Democrat dintr-un motiv extrem de serios. Este un politician cinstit, este o femeie cinstita, este o femeie care probabil…

- Potrivit unor surse, premierul Viorica Dancila ar putea prelua conducerea Partidului Social Democrat. Viorica Dancila este președintele executiv al Partidului Social Democrat. Liviu Dragnea, președintele...

- Liderii PSD și mai mulți miniștri se intalnesc, luni, in sedința de urgența, dupa ce Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la trei ani și șase luni in dosarul angajarilor fictive. Potrivit unor surse din PSD Viorica Dancila va prelua ...

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a transmis o scrisoare in care avertizeaza ca Articolul 7 din Tratatul UE va fi declanșat in cazul Romaniei daca modificarile aduse Codurilor Penale vor intra in vigoare, informeaza ziare.com.Scrisoarea fost trimisa pe data de 10…

- Pe 26 mai e vorba de a fi european sau anti-european. E vorba de a fi pro-Europa sau anti-Europa. Pro Romania este pro-Europa, PSD inseamna anti-Europa, afirma comisarul european Corina Cretu, candidat pe lista Pro Romania pentru europarlamentare. Intr-un interviu pentru Ziare.com, Corina Cretu a…

- Intr-un interviu pentru Adevarul, premierul Viorica Dancila refuza categoric ideea restructurarii Guvernului, in ciuda insistentelor lui Liviu Dragnea. Intrebata daca e posibil sa se razgandeasca in perioada sarbatorilor, Viorica Dancila a raspuns: „Foarte putin probabil“. Premierul pledeaza in continuare…

- Inca o confirmare a tensiunilor din PSD pe subiectul remanierii. Social-democrații ii pun in carca Vioricai Dancila refuzul lui Klaus Iohannis de a numi cei trei miniștri propuși in Comitetul Executiv și fac presiuni ca premierul sa vina cu restructurarea in Parlament. Secretarul general al PSD, Codrin…