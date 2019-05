PSD Buzău, sesizare pentru fraudă Organizația PSD Buzau a facut o sesizare catre BEC in care reclama disfuncționalitați majore in funcționarea aplicației SIMP (aplicația pentru tableta din secțiile de votare). Mai exact, se reclama faptul ca aplicația nu contorizeaza prezența reala la vot. Aceasta contorizeaza un numar mai mare fața de cel inregistrat pe listele electorale. PSD Buzau, sesizare pentru […] PSD Buzau, sesizare pentru frauda is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

