PSD: ”Bugetul comunităţilor locale va fi în 2019 cel mai mare din ISTORIA României” De asemenea, social-democrații afirma ca, desi inteleg “mizele politice” ale celor care critica Guvernul pe acest subiect, considera inacceptabil faptul ca ”ii mint pe cetatenii care i-au votat”. “Asa cum a spus presedintele PSD, bugetul comunitatilor locale va fi in 2019 cel mai mare din istoria Romaniei si va reprezenta aproape jumatate (47%) din valoarea bugetului de stat. Cu buna stiinta sau din nestiinta, unii confunda bugetul de stat cu bugetul de stat consolidat si ajung la alte rezultate. Intelegem mizele politice care ii mana cand critica Guvernul, dar e inacceptabil ca ii mint pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD sustin ca bugetul comunitatilor locale va fi, in 2019, cel mai mare din istoria Romania si, desi inteleg "mizele politice" ale celor care critica Guvernul pe acest subiect, considera inacceptabil faptul ca "ii mint pe cetatenii care i-au votat". "Asa cum a spus presedintele PSD, bugetul…

- PSD îi acuza pe primarii nemulțumiți de proiectul de buget ca îi mint pe cetațeni în ce privește alocațiile bugetare, pentru ca au interese politice sa critice guvernul. Social-democrații mai susțin ca 99.9% dintre primarii din România apreciaza bugetul elaborat de ministerul…

- Dupa ce Liviu Dragnea a anunțat miercuri ca bugetul comunitaților locale va fi in 2019 cel mai mare din istoria Romaniei, PSD anunța astazi printr-o postare pe Facebook ca „99,9% dintre primarii din Romania apreciaza bugetul rezultat”.Vești bune pentru bucureșteni - Peste 100 de milioane de…

- Reprezentanții orașelor mici și mijlocii din Romania saluta deschiderea Ministerului Finanțelor Publice și a Executivului in acceptarea unor soluții care rezoneaza cu nevoile exprimate de primarii de orașe. Avand in vedere ca, in anii anteriori, bugetele unitatilor administrativ-teritoriale au suferit…

- Marti, 473 de europarlamentari au fost de acord cu adoptarea rezolutiei privind statul de drept in Romania, iar 151 au votat contra. 40 dintre cei 664 de participanti s-au abtinut. Aceste masuri au fost luate dupa ce PSD a modificat legile Justitiei si Codurile penale.

- Rezolutia Parlamentului European privind statul de drept in Romania a trecut cu 473 de voturi pentru, 151 contra si 40 de abtineri. Europarlamentarii romani au votat dupa cum urmeaza: noua voturi pentru, 15 contra adoptarii rezolutiei, iar unul s-a abtinut. Alti sapte europarlamentari romani nu au votat.

- „Am votat Rezoluția privind statul de drept in Romania pentru ca ea critica guvernul PSD&ALDE care calca in picioare justiția, presa libera, schimba legile penale, toate pentru a scapa de raspundere pentru frauda, spalare de bani, corupție, abuz”, a declarat europarlamentarul Monica Macovei dupa ce…

- "In fiecare an e o discutie continua si Fondul Monetar, care a fost ieri, am avut discutii cu Fondul Monetar, cei de la Comisia Europeana, Consiliul Fiscal si, repet, este o parere pe care o luam in calcul, e de bun simt si corect sa iei in calcul toate aceste puncte de vedere, noi ca si Guvern ne…