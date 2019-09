Conform sursei citate, incidentele au avut loc in zonele Piata Dacia, Parcul Somesului si ITC - Alexandru Vlahuta, unde corturile ar fi fost vandalizate cu spray-uri si markere. 'Ba mai mult, duminica dimineata, oamenii ce strangeau semnaturi in zona ITC-Alexandru Vlahuta au fost amenintati si agresati fizic de un locatar din zona respectiva, in pofida faptului ca la cortul pentru strangerea de semnaturi se aflau trei oameni varstnici', se mai arata in comunicat. PSD Brasov anunta ca va depune plangere la politie si se va adresa Politiei Locale, care are atributii cu privire la paza si protectia…