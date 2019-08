Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, senatorul Mihai Fifor, a declarat, pentru Digi24, ca se retrage din alegerile interne pentru desemnarea unui candidat care sa reprezinte partidul la prezidentialele din toamna. El o va sustine pe liderul social-democratilor, Viorica Dancila, sa devina prezidentiabilul desemnat…

- Eugen Teodorovici și-a anunțat duminica retragerea sa din cursa interna pentru alegerea candidatului PSD la prezidențiale. „ M-am decis. Nu”, a declarat Eugen Teodorovici, la Antena 3, intrebat daca iși menține candidatura in cursa interna a PSD pentru alegerile prezidențiale. El a afirmat ca va…

- Congresul PSD pentru validarea prezidentiabilului formatiunii va avea loc pe 3 august. Anuntul a fost facut de secretarul general al PSD, Mihai Fifor, la RTV. Intrebat despre posibilitatea ca actualul presedinte executiv al PSD, ministrul finantelor, Eugen Teodorovici, sa fie candidatul PSD pentru prezidentiale,…

- "O sa discutam luni si la CNAIR pentru a declansa procedurile care au mai ramas, fie pentru partea de exproprieri, fie pentru partea de paduri care a mai ramas. (...) De la Bucuresti se monitorizeaza, pentru ca, repet, este un proiect foarte important, eu sunt si senator de Tulcea, lucram foarte…

- 'O sa discutam luni si la CNAIR pentru a declansa procedurile care au mai ramas, fie pentru partea de exproprieri, fie pentru partea de paduri care a mai ramas. (...) De la Bucuresti se monitorizeaza, pentru ca, repet, este un proiect foarte important, eu sunt si senator de Tulcea, lucram foarte…

- In PSD se aglomereaza pretendenții la funcții, dar și pentru candidatura la viitoarele alegeri prezidențiale. Daca la președinția partidului nu exista inca concurent pentru Viorica Dancila, in cazul postului de președinte executiv s-au aliniat la start vicepremierul Paul

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte PSD, a declarat marti ca o va "sustine moral" pe Viorica Dancila, care a declarat ca are in intentie sa candideze la sefia partidului la Congresul din 29 iunie, afirmand ca nu va participa la eveniment, fiind in spital. Intrebata…

- Aceste informații, oferite de Antena 3, au fost comentate de analistul politic Bogdan Chirieac, intr-o intervenție telefonica: ”Sunt primele variante, fara doar și poate. Dar nu cred ca vor fi și ultimele, sa știți. Nici pomeneala de așa ceva. Altminteri, ii cunoaștem cu toții: persoane respectabile,…