PSD: BNR, singura instituție abilitată să administreze controlat cursul leu-euro / Are rezerve de 36,8 miliarde euro PSD a aruncat joi vina pentru deprecierea monedei naționale asupra Bancii Naționale, &"singura instituție abilitata sa administreze "controlat" cursul leu-euro&".



&"Cursul valutar nu poate și nici nu trebuie sa fie stabilit prin hotarâre de Guvern. Nu ar mai fi o piața libera. Singura instituție abilitata sa administreze "controlat" cursul Leu-Euro este Banca Naționala care dispune în prezent de rezerve de 36,8 miliarde euro ce îi permit sa țina sub control variațiile de curs&", a afirmat PSD, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.



