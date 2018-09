PSD Bistrița Năsăud susține conducerea partidului aleasă statutar Organizația PSD Bistrița Nasaud susține echipa de conducere a partidului aleasa statutar, in frunte cu președintele Liviu Dragnea. In urma consultarii membrilor Comitetului Executiv Județean, PSD Bistrița-Nasaud a decis urmatoarele: Prioritatea noastra este continuarea guvernarii si implementarea programului de guvernare Credem ca disputele din spatiul public trebuie sa se incheie de urgenta, iar sedinta de The post PSD Bistrița Nasaud susține conducerea partidului aleasa statutar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

