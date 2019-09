Stiri pe aceeasi tema

- Rodica Paraschiv, deputat PSD Prahova Suntem la doar doua luni distanța de momentul in care romanii iși vor fi ales un nou președinte, un șef al Statului Roman care sa le reprezinte interesele, care sa fie aproape de fiecare dintre cetațenii acestei țari. Ne apropiem de debutul campaniei electorale,…

- Organizația județeana Timiș a Partidului Social Democrat cheama organizațiile județene din Timiș ale partidele din opoziție la semnarea Pactului Național pentru Bunastarea Romanilor. Organizația PSD Timiș face apel la conducerile organizațiilor locale ale partidelor de opoziție sa ii convinga pe liderii…

- Organizația județeana Timiș a Partidului Social Democrat cheama organizațiile județene din Timiș ale partidele din opoziție la semnarea Pactului Național pentru Bunastarea Romanilor. PSD Timiș face astfel un apel la conducerile organizațiilor locale ale partidelor de opoziție sa ii convinga pe liderii…

- ARAD. Organizația Judeteana PSD Arad a lansat un apel, in cadrul unei conferințe de presa, la conducerile organizațiilor locale ale partidelor de opoziție sa ii convinga pe liderii lor de la București sa semneze Pactul Național pentru Bunastarea Romanilor. „Suntem convinși ca oamenii din teritoriu ai…

- Organizația Județeana PSD Satu Mare face apel la conducerile organizațiilor locale ale celorlalte partide sa ii convinga pe liderii lor de la București sa semneze Pactul Național pentru Bunastarea Romanilor. Printr-un comunicat de presa, organizația județeana a PSD Satu Mare, iși argumenteaza acest…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține ca PNL, USR și PMP au refuzat sa semneze ”Pactul pentru bunastarea romanilor” propus de Viorica Dancila pentru ca intenționeaza sa reduca numarul de bugetari, daca vor ajunge la guvernare.”PNL, USR, PMP au refuzat sa semneze Pactul care garanteaza…

- „In calitatea mea de lider al ProRomania vreau sa confirm ca am primit din partea Doamnei Viorica Dancila propunerea de a semna “Pactul National pentru Bunastarea Romanilor” . Desi mailul apare ca fiind trimis de “Liviu Dragnea - Cabinet Presedinte” - am luat foarte in serios propunerea pentru ca…

